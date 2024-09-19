Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 17:15

Источник: «Атланта» отказалась от флагов рядом с фамилиями игроков по просьбе юристов Миранчука

Алина Савинова
Telegram Дзен

Пресс-служба «Атланты Юнайтед» решила убрать национальные флаги рядом с фамилиями футболистов в посте со стартовым составом после обращения юристов российского полузащитника Алексея Миранчука, сообщает журналист и инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, россиянину не понравилось, что клуб отображает гражданство каждого игрока, а под его фамилией оставляет пустое место вместо триколора. Сторона футболиста попросила «Атланту» анонсировать состав в едином стиле, чтобы это не выглядело как дискриминация по национальному признаку.

Руководство американского клуба согласилось устранить проблему, отметив, что публикация состава без российского триколора является самодеятельностью персонала низшего звена, а не директоров.

Перед матчем с «Интер Майами» «пятиполосные» разместили в своих соцсетях картинку с составом команды, на которой все игроки были без национальных флагов. В предыдущих встречах «Атланта» указывала национальность каждого футболиста, кроме Миранчука.

Источник: https://t.me/karpinside/33390
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Сегодня
Вчера
Неделя