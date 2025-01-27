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Сегодня, 08:50

Источник: «Канзас-Сити» готов заплатить за Сулейманова от 2 до 2,5 миллионов долларов

Сергей Ярошенко
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«Спортинг Канзас-Сити» серьезно нацелился на покупку российского вингера «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, сообщает Legalbet.ru.

По информации источника, американская команда ведет активную работу по поиску футболистов в Восточной Европе и россиянин сейчас является главной трансферной целью «Канзаса». За Сулейманова клуб готов заплатить от 2 до 2,5 миллионов долларов.

Ранее об интересе американцев к россиянину ранее сообщил журналист Том Богарт в соцсетях.

25-летний Сулейманов является выпускником академии «Краснодар». За основную команду «быков» он провел 124 матча во всех турнирах, забив 23 гола и сделав восемь результативных передач. К «Арису» нападающий присоединился в сентябре 2023 года. Его контракт с греческой командой рассчитан до лета 2026-го. В этом сезоне на счету россиянина 14 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передаса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сулейманова в 1,8 миллионов евро.

Источник: Legalbet.ru
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Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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