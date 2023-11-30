Каррагер считает Месси более сильным игроком, чем Роналду: «Этого спора никогда не было, они даже не близки по уровню»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о сравнении форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Решен ли спор между Месси и Роналду? Этого спора никогда не было. Никогда. Роналду — один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси — лучший игрок всех времен. Они даже не близки по уровню», — сказал Каррагер в эфире CBS Sports Golazo.

36-летний аргентинец летом подписал контракт с «Интер Майами», когда завершилось его соглашение с «ПСЖ». Месси провел 14 матчей за американский клуб, забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач. В конце октября Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Роналду с начала 2023 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг». В текущем сезоне 38-летний форвард забил 18 голов и сделал 9 результативных передач в 19 матчах за саудовский клуб.