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Сегодня, 09:04

Каррера заявил, что Алексей Миранчук должен играть в Лиге чемпионов

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о переходе российского полузащитника Алексея Миранчука в команду МЛС «Атланта Юнайтед».

«Миранчук в МЛС? Конечно, больше хотелось бы видеть его в Лиге чемпионов и Серии А, а не в МЛС. Потому что он соответствует уровню лучших турниров. В любом случае, желаю ему успешной карьеры в США», — сказал Каррера.

3 октября «Атланта» на своем поле проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
Массимо Каррера

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