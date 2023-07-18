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Сегодня, 14:00

Когда Месси дебютирует за «Интер Майами» и где смотреть трансляцию онлайн

Месси может дебютировать в «Интер Майами» на этой неделе
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может провести дебютный матч в своем новом клубе «Интер Майами» на этой неделе. Выход форварда на поле ожидается в ночь на 22 июля — в игре с «Крус Асуль» в Кубке лиг. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Главные моменты первой игры 36-летнего аргентинского футболиста в составе «Интер Майами» будут показаны на канале американского клуба в YouTube и соцсетях и Twitch, веб-сайтах команды и MLS.

Дебют Месси за «Интер Майами» бесплатно покажут в прямом эфире в MLS Season Pass на Apple TV. Видеотрансляцию также можно будет найти в соцсети ВКонтакте (официально североамериканскую лигу в России не транслируют).

Лионель Месси (в&nbsp;центре) вместе с&nbsp;владельцами &laquo;Интера&raquo;: Хорхе Мас (слева), Хосе Мас и&nbsp;Дэвид Бекхэм. Презентация Месси в США едва не обернулась провалом. Начало отложили на два часа из-за бури, но в итоге получилось красиво

15 июля «Интер Майами» объявил о подписании контракта с Месси до конца декабря 2025 года. 16 июля на стадионе «Драйв Пинк Стэдиум» во Флориде прошла презентация чемпиона мира-2022.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/mls/
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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