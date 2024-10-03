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Сегодня, 05:01

Дубль Месии и гол Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Коламбус Крю»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images
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«Интер Майами» на выезде выиграл у «Коламбус Крю» в матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2.

В конце первого тайма Лионель Месси за 5 минут оформил дубль. Сразу после перерыва хозяевам удалось отыграться благодаря голу Диего Росси. Однако Луис Суарес быстро вернул «цаплям» преимущество в два мяча.

На 61-й минуте «Коламбус» сократил отставание до минимума. Защитник хозяев Руди Камачо почти сразу после гола команды получил вторую желтую карточку. «Коламбус Крю» даже играя в меньшинстве мог сравнять счет, но Кучо не смог реализовать пенаьти в концовке игры.

«Интер Майами» назвал 68 очков и досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате МЛС. «Коламбус Крю» занимает 2-е место в Восточной конференции, отставая на 11 очков.

США. МЛС. Неделя 29
03 окт, 02:45. Lower.com Field (Коламбус)
Коламбус Крю
2:3
Интер

Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
ФК Интер Майами

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