Колосков: «Зачем Алексею Миранчуку Европа? «Атланта» — хороший клуб»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал дебют полузащитника Алексея Миранчука за «Атланту».

«Вернется ли Миранчук в Европу? Если он этого захочет. В Америке нормальные условия, «Атланта» — хорошая команда. Зачем Алексею возвращаться в Европу? Главное, чтобы он закрепился в «Атланте». Миранчук сыграл 30 минут, и мы сразу начинаем строить какие-то иллюзии. Он что, забил два мяча, как Суарес в дебютном матче? Если Алексей будет забивать в каждой игре, тогда скажем, что «Реал» проморгал Миранчука», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

28-летний россиянин перешел в «Атланту» из «Аталанты». 25 августа он дебютировал за команду в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси», проведя на поле 30 минут.