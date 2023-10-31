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Колыванов: «Я в восторге, что «Золотой мяч» снова взял Месси, однозначно отдал бы ему этот трофей»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался об очередном «Золотом мяче» аргентинского форварда Лионеля Месси.

— Справедливо ли Месси взял этот трофей?

— Конечно. Я вообще в восторге, что его снова взял Месси. Думаю, это последний раз в его карьере, - приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колыванова. 

— Почему?

— Он же сейчас в Америке играет. Не знаю, где Лионель окажется в следующем году. Может, в Саудовской Аравии или останется в Америке, или еще куда-то уйдет. Но он уже будет не такой конкурентоспособный. Сейчас Месси выиграл чемпионат мира, поэтому я бы однозначно отдал ему этот трофей.

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. На протяжении сезонов-2021/22 и 22/23 аргентинец выступал за «ПСЖ». Летом Месси перешел из французской команды в «Интер Майами».

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003413647/1005421038_kolyivanov_ya_v_vostorge_chto_zolotoy_myach_snova_vzyal_messi
Игорь Колыванов
Лионель Месси
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