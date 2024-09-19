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Сегодня, 15:04

Кузьмичев — о Миранчуке в «Атланте»: «Его пригласили в статусе звезды»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» оценил перспективы полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука в МЛС.

«Все шансы стать одним из ведущих игроков у него есть. Его пригласили в статусе звезды. Плюс Алексей в самом расцвете сил, у него самый футбольный возраст. Вдобавок за плечами очень сложная работа в Италии со сложным тренером, где он смог доказать свою состоятельность. Сейчас все в его руках. Главное, чтобы была стабильность в каждой игре, яркое выступление по возможности. Начнет реализовывать свои шансы — все будет хорошо», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до 2027 года, о переходе клуб объявил 30 июля. Накануне в матче с «Интер Майами» (2:2) он забил дебютный гол за новую команду.

Алексей Миранчук
Владимир Кузьмичев
ФК Атланта Юнайтед

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