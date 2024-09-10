Кузьмичев: «Атланта» хотела пригласить Антона Миранчука, но вмешалась политика»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, что полузащитник «Сьона» Антон Миранчук мог оказаться в «Атланта Юнайтед».

«Изначально «Атланта», в которую перешел Алексей, вела переговоры по Антону. У них была со спортивной точки зрения большая заинтересованность, но потом, к сожалению, вмешалась политика. Американцы посчитали, что напрямую из России в этой ситуации они не готовы пригласить игрока. А с тем же Алексеем, с учетом того, что он долгое время играл в Европе, они спокойно пошли на эту сделку. Интерес был, но вмешалась политика, — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

Миранчук перешел в швейцарский клуб в качестве свободного агента. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2026 года, Миранчук будет выступать под 10-м номером.