Кузьмичев рассказал, что цель Миранчука — быть одним из лучших в США

Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал о подготовке полузащитника «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука к новому сезону.

«Подготовка Алексея с «Атлантой» к новому сезону идет по плану, никаких неожиданностей нет. Он долгое время думал перед тем, как перейти туда. Это не было спонтанное решение во благо финансов. В принципе, на сегодня у него нет чувства разочарования. Всем доволен в США.

Алексей Миранчук в каждом сезоне ставит перед собой задачу — быть одним из лучших. Ничего не поменялось, у него такие же амбиции. По-спортивному он очень амбициозный. Его пригласили как одного из лидеров, и многое в этом сезоне будет зависеть от него. Он понимает уровень ответственности, постарается добиться высоких задач», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

29-летний Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». Минувшим летом он перешел из итальянской «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед». Новый сезон в МЛС начнется в феврале.