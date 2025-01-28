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Сегодня, 15:42

Кузьмичев рассказал, что цель Миранчука — быть одним из лучших в США

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Владимир Кузьмичев рассказал о подготовке полузащитника «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука к новому сезону.

«Подготовка Алексея с «Атлантой» к новому сезону идет по плану, никаких неожиданностей нет. Он долгое время думал перед тем, как перейти туда. Это не было спонтанное решение во благо финансов. В принципе, на сегодня у него нет чувства разочарования. Всем доволен в США.

Алексей Миранчук в каждом сезоне ставит перед собой задачу — быть одним из лучших. Ничего не поменялось, у него такие же амбиции. По-спортивному он очень амбициозный. Его пригласили как одного из лидеров, и многое в этом сезоне будет зависеть от него. Он понимает уровень ответственности, постарается добиться высоких задач», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

29-летний Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». Минувшим летом он перешел из итальянской «Аталанты» в американский клуб «Атланта Юнайтед». Новый сезон в МЛС начнется в феврале.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Миранчук
Владимир Кузьмичев
Футбол
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