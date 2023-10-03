Кварацхелия считает, что Месси получит «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мнением насчет того, кого он видит в качестве главного претендента на «Золотой мяч».

«Я думаю, что «Золотой мяч» выиграет Месси», — приводит слова Кварацхелии AS.

Аргентинец перешел в «Интер Майами» минувшим летом, подписав контракт до конца 2025 года. За клуб он уже сыграл 12 матчей, отметившись 11 голами и 5 голевыми передачами.

Сам 22-летний Кварацхелия также был включен в список из 30 номинантов на «Золотой мяч» — 2023. Он попал в число претендентов на приз впервые в карьере.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 30 октября в Париже (Франция).