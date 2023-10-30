Кварацхелия: «Лео Месси заслуживает «Золотого мяча»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о шансах форварда «Интер Майами» Лионеля Месси на «Золотой мяч».

«Лео Месси заслуживает «Золотого мяча». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать то, что он сделал... нет слов», — сказал Кварацхелия ESPN.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 проходит 30 октября в театре «Шатле» в Париже. Ранее стало известно, что Кварацхелия занял 17-е место в голосовании.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча» — 2023.