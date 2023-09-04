Личный телохранитель Месси остановил болельщика, выбежавшего к игроку на поле

Личный охранник нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси во время матча регулярного чемпионата МЛС против «Лос-Анджелеса» (3:1) остановил выбежавшего на поле болельщика. Фанат направлялся к аргентинцу.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как один из болельщиков в футболке с номером Месси прорвался на поле. Телохранитель поймал его, когда тот подбежал к форварду, а потом увел с поля.

Отметим, «Интер Майами» с Месси не проигрывает 11 матчей подряд.

35-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» 15 июля. С тех пор он сыграл в 11 матчах, забил 11 голов и сделал 5 голевые передачи.