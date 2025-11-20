Месси: «Хотел провести всю свою карьеру в «Барселоне», не переходя в другой клуб»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что планировал всю карьеру выступать за «Барселону».

«Я хотел провести всю свою карьеру в «Барселоне», не переходя в другой клуб. К сожалению, все сложилось иначе. Этот клуб остается моим, моей семьей, моим домом», — приводит Sport.es слова Месси.

Месси играл за «Барселону» с 2000 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории сине-гратовых — 672 гола в 778 матчах во всех турнирах. Также на его счету 303 результативные передачи. После ухода из каталонского клуба он играл за «ПСЖ» и «Интер Майами».