Сегодня, 00:11

Месси: «Хотел провести всю свою карьеру в «Барселоне», не переходя в другой клуб»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что планировал всю карьеру выступать за «Барселону».

«Я хотел провести всю свою карьеру в «Барселоне», не переходя в другой клуб. К сожалению, все сложилось иначе. Этот клуб остается моим, моей семьей, моим домом», — приводит Sport.es слова Месси.

Месси играл за «Барселону» с 2000 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории сине-гратовых — 672 гола в 778 матчах во всех турнирах. Также на его счету 303 результативные передачи. После ухода из каталонского клуба он играл за «ПСЖ» и «Интер Майами».

