27 августа, в воскресенье, «Интер Майами» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз» во встрече регулярного сезона МЛС в Восточной конференции. Этот матч может стать первым для 36-летнего аргентинского форварда команды из Флориды Лионеля Месси в MLS.

Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в городе Гаррисон, начало — в 02.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» 15 июля 2023 года. Контракт с нападающим рассчитан до конца 2025-го. 20 августа Месси завоевал свой 44-й титул в карьере после победы над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.) в финале Кубка лиг.

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