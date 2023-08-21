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Сегодня, 12:20

Лионель Месси: когда первый матч в MLS — дата и время начала игры

«Интер Майами» Месси сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз» 27 августа в матче МЛС
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото AFP
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27 августа, в воскресенье, «Интер Майами» в гостях сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллз» во встрече регулярного сезона МЛС в Восточной конференции. Этот матч может стать первым для 36-летнего аргентинского форварда команды из Флориды Лионеля Месси в MLS.

Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в городе Гаррисон, начало — в 02.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» 15 июля 2023 года. Контракт с нападающим рассчитан до конца 2025-го. 20 августа Месси завоевал свой 44-й титул в карьере после победы над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.) в финале Кубка лиг.

МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Нью-Йорк Ред Буллз
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