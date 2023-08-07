Лионель Месси: когда следующий матч «Интера Майами» в августе

«Интер Майами» Лионеля Месси сыграет с «Далласом» в ночь на 7 августа

«Интер Майами», за который выступает капитан и форвард сборной Аргентины Лионель Месси, в следующем матче сыграет с «Далласом» в рамках Кубка лиг сезона-2023 / 24. Игра пройдет 7 августа на «Toyota Stadium» в городе Фриско, США. Начало — в 04:40 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей Кубка лиг в России нет. Видеотрансляция будет доступна по подписке MLS Season Pass на Apple TV.

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. 36-летний футболист подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025-го. 16 июля на стадионе «Драйв Пинк Стэдиум» во Флориде прошла презентация чемпиона мира-2022.

Дебютировал аргентинец в составе «Интер Майами» в игре с «Крус Асуль» (2:1) в ночь на 22 июля. Форвард вышел на поле на 54-й минуте и забил со штрафного удара на 90+4-й.