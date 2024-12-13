Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 11:49

Месси назвал футболиста молодого поколения, в котором видит себя

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком молодого поколения.

Аргентинец рассказал, что видит себя в 17-летнем форварде «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ему необходимо сохранять последовательность, но это зависит и от него самого, и от других факторов. Он здорово проявляет себя уже сейчас, и я уверен, что его ждёт яркое будущее», — цитирует Месси Football Espana.

Ямаль в этом сезоне провел за «Барселону» 20 матчей, забил 6 голов и сделал 12 результативных передач. В этом году испанец был признан лучшим молодым игроком мира, а по итогам прошлого сезона — лучшим молодым игроком чемпионата Испании.

2
Ламин Ямаль
Лионель Месси
Футбол
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров набрал шесть очков в матче c «Калгари»
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Сегодня
Вчера
Неделя