Месси назвал футболиста молодого поколения, в котором видит себя

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком молодого поколения.

Аргентинец рассказал, что видит себя в 17-летнем форварде «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ему необходимо сохранять последовательность, но это зависит и от него самого, и от других факторов. Он здорово проявляет себя уже сейчас, и я уверен, что его ждёт яркое будущее», — цитирует Месси Football Espana.

Ямаль в этом сезоне провел за «Барселону» 20 матчей, забил 6 голов и сделал 12 результативных передач. В этом году испанец был признан лучшим молодым игроком мира, а по итогам прошлого сезона — лучшим молодым игроком чемпионата Испании.