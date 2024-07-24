Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 01:56

Месси признан лучшим футболистом XXI века по версии ESPN

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Американский спортивный канал ESPN составил рейтинг 25 лучших футболистов XXI века.

Первое место в этом списке занял нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым располагается португальский форвард «Аль-Насра», а замыкает тройку экс-игрок сборной Франции, «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри.

Топ-25 футболистов XXI века по версии ESPN

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Тьерри Анри (Франция)

4. Зинедин Зидан (Франция)

5. Лука Модрич (Хорватия)

6. Килиан Мбаппе (Франция)

7. Андрес Иньеста (Испания)

8. Хави (Испания)

9. Роналдо (Бразилия)

10. Роналдиньо (Бразилия)

11. Златан Ибрагимович (Швеция)

12. Кевин де Брейне (Бельгия)

13. Тони Кроос (Германия)

14. Серхио Рамос (Испания)

15. Карлес Пуйоль (Испания)

16. Карим Бензема (Франция)

17. Серхио Бускетс (Испания)

18. Роберт Левандовски (Польша)

19. Кака (Бразилия)

20. Неймар (Бразилия)

21. Андреа Пирло (Италия)

22. Уэйн Руни (Англия)

23. Патрик Виейра (Франция)

24. Луис Суарес (Уругвай)

25. Джанлуиджи Буффон (Италия)

Зинедин Зидан
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Тьерри Анри
Футбол
4
Обсудить
Читайте также
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Кремлева
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
На Украине не могут потушить масштабный пожар в Николаевской области
Соболева отстранили от тренировок, Станкович не понял, куда приехал, клуб проваливает трансферную кампанию. Что происходит в «Спартаке»
В Белгородской области украинский дрон врезался в многоквартирный дом
СМИ узнали об оказании Байдену экстренной помощи во время поездки в Лас-Вегас
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Лионель Месси из-за травмы пропустит Матч звезд МЛС