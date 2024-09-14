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Месси восстановился от травмы и сможет сыграть в эти выходные за «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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«Интер Майами» на официальном сайте объявил о возвращении нападающего Лионеля Месси после травмы. 37-летний аргентинец готов принять участие в ближайшей игре.

«Он вернулся», — гласит анонс к продаже билетов на матч на официальной странице клуба в соцсети X.

Фото Twitter

Месси не выходил на поле с 15 июля. Тогда он получил травму связок голеностопа в финале Кубка Америки-2024 с Колумбией (1:0).

15 сентября «Интер Майами» на своем поле сыграет против «Филадельфии Юнион». Начало игры в 2:30 по московскому времени.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами

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