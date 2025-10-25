Видео
МЛС (MLS). Новости
25 октября, 04:31

Месси вручили «Золотую бутсу» по итогам регулярки в МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси перед матчем 1/8 финала плей-офф МЛС против «Нэшвилла» был награжден «Золотой бутсой», так как стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

38-летний аргентинец в 28 матчах регулярного чемпионата МЛС забил 29 голов. Он обошел ближайшего преследователя на 5 мячей.

Вторую строчку в списке лучших бомбардиров сезона разделили Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» и Сэм Сарридж из «Нэшвилла», которые забили по 24 гола.

3

  • Saiga-спринтер

    Придется Гению футбола и седьмую полку для призов сооружать. И ковер для медалей побольше заказывать. Грамоты и дипломы уже в трех папках с завязочками не помещаются. Можно уже и музей персональный "Лионель Мессии - Гений футбола!" открыть. Желающих посмотреть на сотни экспонатов будет не счесть!

    25.10.2025

  • рustot

    Чо там с Роналдой? Плачет?

    25.10.2025

    Лионель Месси
    Футбол
    ФК Интер Майами
