Месси вручили «Золотую бутсу» по итогам регулярки в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси перед матчем 1/8 финала плей-офф МЛС против «Нэшвилла» был награжден «Золотой бутсой», так как стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

38-летний аргентинец в 28 матчах регулярного чемпионата МЛС забил 29 голов. Он обошел ближайшего преследователя на 5 мячей.

Вторую строчку в списке лучших бомбардиров сезона разделили Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» и Сэм Сарридж из «Нэшвилла», которые забили по 24 гола.