Месси вручили «Золотую бутсу» по итогам регулярки в МЛС

25 октября, 04:31
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси перед матчем 1/8 финала плей-офф МЛС против «Нэшвилла» был награжден «Золотой бутсой», так как стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.
38-летний аргентинец в 28 матчах регулярного чемпионата МЛС забил 29 голов. Он обошел ближайшего преследователя на 5 мячей.
Вторую строчку в списке лучших бомбардиров сезона разделили Дени Буанга из «Лос-Анджелеса» и Сэм Сарридж из «Нэшвилла», которые забили по 24 гола.
Saiga-спринтер
Придется Гению футбола и седьмую полку для призов сооружать. И ковер для медалей побольше заказывать. Грамоты и дипломы уже в трех папках с завязочками не помещаются. Можно уже и музей персональный "Лионель Мессии - Гений футбола!" открыть. Желающих посмотреть на сотни экспонатов будет не счесть!
25.10.2025
рustot
Чо там с Роналдой? Плачет?
25.10.2025