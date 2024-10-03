Лионель Месси выиграл 46-й трофей в карьере

Капитан «Интер Майами» Лионель Месси благодаря досрочной победе команды в регулярном чемпионате МЛС завоевал 46-й трофей в карьере.

«Цапли» в четверг, 3 октября, выиграли у «Коламбус Крю» (3:2) и гарантировали себе Supporters' Shield, так как отрыв от ближайшего преследователя за 2 матча до конца сезона — 11 очков.

В прошлом году 37-летний аргентинец выиграл с «Интер Майами» Кубок лиг. Ранее он также выступал за «ПСЖ», с которым дважды выигрывал чемпионат Франции и побеждал в Суперкубке Франции, и за «Барселону», с которой завоевал 34 трофея.

Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022), Олимпийские игры (2008) и молодежный чемпионат мира (2005).