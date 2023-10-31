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Месси: «Меня не интересует, лучший ли я в истории или нет, не думаю об этом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото «СЭ»
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Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не думает о том, является ли он лучшим футболист в истории.

«Я не знаю, лучший ли я в истории или нет. Меня это не интересует, не думаю об этом. Для меня подарок уже то, когда люди говорят или намекают, что я могу быть в числе лучших. Это что-то особенное. Все играют в футбол. С самого детства каждый хочет стать профессиональным футболистом. Когда мне говорят, что я могу быть среди лучших, я этим очень горжусь», — приводит слова Месси Tyc Sports.

Месси в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

36-летний аргентинец в прошлом году стал победителем ЧМ-2022, который проходил в Катаре.

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Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
ФК Интер Майами
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