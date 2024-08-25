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Сегодня, 07:32

«Атланта Юнайтед» проиграла «Лос-Анджелес Гэлакси», Миранчук вышел со скамейки запасных

Руслан Минаев
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«Атланта Юнайтед» на выезде уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата МЛС — 0:2.

На 76-й минуте гол забил Рики Пуч, спустя девять минут в своем дебютном матче за клуб отметился Марко Ройс. На 68-й минуте игрок «Гэлакси» Джозеф Пэйнтсил не реализовал пенальти.

Российский полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук также сыграл первый матч за клуб. Хавбек вышел на замену на 62-й минуте.

«Лос-Анджелес Гэлакси» набрал 52 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Атланта Юнайтед» с 28 очками — на 9-й строчке таблицы Восточной конференции.

США. МЛС. Неделя 23
25 авг, 05:30. Dignity Health Sports Park (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес Гэлакси
2:0
Атланта

Алексей Миранчук
ФК Атланта Юнайтед
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
6
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