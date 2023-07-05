«Гэлакси» победил в дерби Лос-Анджелеса благодаря голу воспитанника «Барселоны»

«Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1.

Нападающий Тайлер Бойд на 26-й минуте вывел «Гэлакси» вперед. Его гол был единственным в первом тайме. После перерыва сопернику удалось отыграться — мяч забил воспитанник «Барселоны» Илье Санчес.

Победный гол на счету другого воспитанника каталонского клуба. Рики Пуч забил на 73-й минуте.

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд и с 32 очками идет на 3-м месте в Западной конференции. «Гэлакси» занимает 13-ю строчку — 19 очков.