«Лос-Анджелес» и «Интер Майами» играют в ночь на 4 сентября

«Лос-Анджелес» и «Интер Майами» сыграют в матче очередного тура МЛС. Игра пройдет на «ВМО Стэйдиум» в воскресенье, 3 сентября. Начало матча — в 5:00 4 сентября по московскому времени.

Турнир MLS в России официально на ТВ не показывают. Смотреть игру «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» можно в фан-группе команды из штата Флорида в «ВКонтакте», которая проведет видеотрансляцию матча и начнет прямой эфир в 4:55.

Формальные события матча «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» доступны в нашем матч-центре.

«Лос-Анджелес» на данный момент идет на 3 месте в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды из Калифорнии 40 очков. «Интер Майами» в последних двух матчах набрал 4 очка и поднялся 14 место в Восточной конференции, опередив «Торонто». Команда Лионеля Месси набрала 22 очка. До идущего на 9 месте «Ди Си Юнайтед» 11 баллов.