Суарес — о травме Месси: «С каждым днем он все ближе к возвращению на поле»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес ответил на вопрос о травме партнера по команде, форварда Лионеля Месси.

«Все знают, насколько Лео предан этому клубу, своей национальной сборной и его желанию быть на поле. С каждым днем он становится все ближе к своему возвращению на поле, где мы все хотим его видеть», — приводит слова Суареса Goal.

Месси получил травму ноги в финале Кубка Америки-2024 против Колумбии (1:0 д.в.). Форвард пропустил 3 игры «Интер Майами» (2 в МЛС и 1 в Кубке лиг), а также не сыграл в Матче звезд МЛС против команды звезд чемпионата Мексики (1:4).