Луис Суарес продлил контракт с «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 37-летним уругвайцем рассчитано до конца сезона-2025 в МЛС.

Суарес перешел в «Интер Майами» из Гремио в январе этого года. С того момента он провел за североамериканскую команду 37 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 результативных передач.

Ранее Суарес также выступал за уругвайский «Насьональ», нидерландский «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико». В активе форварда 69 голов в 143 матчах в сборной Уругвая.