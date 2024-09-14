Митрофанов: «Я не был в шоке от перехода Миранчука в американский клуб»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Я не был в шоке от перехода Миранчука в американский клуб. Поехал, молодец, сейчас покажет свой класс на другом континенте. Главное, чтобы достойно представлял российский футбол. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. МЛС — это сильно развившееся соревнование за последние 10-15 лет, поэтому уровень достаточно серьезный», — цитирует ТАСС Митрофанова.

Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до 2027 года, о переходе клуб объявил 30 июля.