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Митрофанов: «Я не был в шоке от перехода Миранчука в американский клуб»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал переход полузащитника сборной России Алексея Миранчука в американский клуб «Атланта Юнайтед».

«Я не был в шоке от перехода Миранчука в американский клуб. Поехал, молодец, сейчас покажет свой класс на другом континенте. Главное, чтобы достойно представлял российский футбол. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. МЛС — это сильно развившееся соревнование за последние 10-15 лет, поэтому уровень достаточно серьезный», — цитирует ТАСС Митрофанова.

Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до 2027 года, о переходе клуб объявил 30 июля.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Атланта Юнайтед
Максим Митрофанов

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