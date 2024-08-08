Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЛС (MLS). Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 03:51

Марко Ройс перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Марко Ройс.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс продолжит карьеру в МЛС. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Лос-Анджелес Гэлакси» договорился с 35-летним немцем.

Стороны согласовали контракт до декабря 2025 года с возможностью продления. Футболист планирует отправиться в США в ближайшие дни для прохождения медицинского осмотра и подписания документов.

Ройс выступал за «Боруссию» с июля 2012 года и покинул команду этим летом на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.

Марко Ройс
Футбол
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
0
Читайте также
В Париже прошли групповые соревнования синхронисток
В Париже прошла церемония награждения медалями за командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022
Антонов назвал реакцию США на действия ВСУ в Курской области возмутительной
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
СК РФ установит всех причастных к покушению на военкора Поддубного
Мошенники стали красть личные данные граждан РФ при помощи «ускорителей» YouTube
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Миранчука: «Все документы на рабочую визу США поданы, ждем решения»