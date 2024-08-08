Марко Ройс перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс продолжит карьеру в МЛС. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Лос-Анджелес Гэлакси» договорился с 35-летним немцем.

Стороны согласовали контракт до декабря 2025 года с возможностью продления. Футболист планирует отправиться в США в ближайшие дни для прохождения медицинского осмотра и подписания документов.

Ройс выступал за «Боруссию» с июля 2012 года и покинул команду этим летом на правах свободного агента. В сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.