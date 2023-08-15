Мартино не считает, что травма Месси не носит серьезный характер

Тренер «Интер Майами» Тата Мартино высказался о травме нападающего Лионеля Месси во время тренировки.

«Я присутствовал лишь на части тренировки, потому что потом у меня была назначена встреча, и я не знаю точно, что произошло. Но если бы это было что-то серьезное, я уверен, все были бы потрясены. Но все было в порядке, поэтому я думаю, что ничего страшного не произошло», — приводит слова Мартино Goal.

Ранее сообщалось, что Месси оступился и подвернул лодыжку. Из-за повреждения игроку пришлось покинуть тренировку.

В 5 матчах за команду 36-летний футболист забил 8 голов во всех турнирах. Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.

16 августа, «Интер Майами» встретится с «Филадельфией» в полуфинале Кубка лиг.