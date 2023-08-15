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Сегодня, 12:46

Мартино не считает, что травма Месси не носит серьезный характер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Интер Майами» Тата Мартино высказался о травме нападающего Лионеля Месси во время тренировки.

«Я присутствовал лишь на части тренировки, потому что потом у меня была назначена встреча, и я не знаю точно, что произошло. Но если бы это было что-то серьезное, я уверен, все были бы потрясены. Но все было в порядке, поэтому я думаю, что ничего страшного не произошло», — приводит слова Мартино Goal.

Ранее сообщалось, что Месси оступился и подвернул лодыжку. Из-за повреждения игроку пришлось покинуть тренировку.

В 5 матчах за команду 36-летний футболист забил 8 голов во всех турнирах. Месси вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Интер Майами».

15 июля «Интер Майами» объявил о переходе Месси. Он подписал контракт с американским клубом до 31 декабря 2025 года.

16 августа, «Интер Майами» встретится с «Филадельфией» в полуфинале Кубка лиг.

Источник: https://www.goal.com/en/news/lionel-messi-injury-scare-inter-miami-tata-martino-ankle-blow-leagues-cup-semi-final/blt47a56559ba1acf6b
Лионель Месси
ФК Интер Майами
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Месси получил повреждение на тренировке «Интер Майами»