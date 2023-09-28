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МЛС (MLS)

Сегодня, 07:32

Мартино объяснил, почему Месси не сыграл в финале Открытого кубка США

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси и Херардо Мартино.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино после поражения от «Хьюстон Динамо» (1:2) в финале Открытого кубка США прокомментировал отсутствие нападающего Лионеля Месси в заявке на матч.

«С его стороны было неразумно играть, мы даже не могли рассматривать возможность его выхода на поле хотя бы на несколько минут, потому что тогда бы мы рисковали», — приводит AFP слова Мартино.

Также аргентинский специалист добавил, что ожидает возвращения Лео на поле в предстоящих пяти играх регулярного сезона МЛС.

«Он обязательно сыграет до завершения лиги. Мы будем идти матч за матчем и смотреть, как идут дела, и сможет ли медицинский отдел дать ему разрешение играть без какого-либо риска», — добавил Мартино.

28&nbsp;сентября. &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Хьюстон Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Серхио Бускетс. Нет Месси — нет трофея. Харден превзошел Бекхэма в битве звездных совладельцев
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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