Мартино ответил тем, кто покупает билеты на матчи «Интер Майами» только ради Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино считает, что если бы не Лионель Месси, то его бы так часто не спрашивали о травмированных игроках команды.

«Если бы Лео не был в «Интер Майами», мы бы не говорили о травмированных. Вы редко спрашиваете меня о Грегоре или Моте. Это всего лишь часть футбола, но мы говорим о лучшем игроке в мире. Я должен признать это то, что может изменить подготовку нашего соперника. И зачем разглашать эту информацию, если я могу оставить ее при себе?

Я знаю, что его присутствие интересует людей с точки зрения, покупать билет или нет. Трудно руководить командой, думая о людях, особенно учитывая количество матчей, которые мы проводим за короткое время. Мы не можем сказать: «Купите билет и будьте уверены, что будет играть вся команда». Мы стараемся принимать лучшие решения», – цитирует Ole Мартино.

Финал Открытого кубка США «Интер Майами» – «Хьюстон Динамо» состоится 28 сентября и начнется в 3.30 по московскому времени.