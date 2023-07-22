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Сегодня, 06:45

Мартино — о победном голе в матче с «Крус Асуль»: «Знаете, для Месси это обычное дело»

Евгений Козинов
Корреспондент
Херардо Мартино.
Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал победу над «Крус Асуль» (2:1) в 1-м туре Кубка лиги. Победный гол на 94-й минуте забил Лионель Месси.

«Это фильм, который мы уже видели. Знаете, для Месси это обычное дело. Выглядит абсолютно обычнм, но это не так... мы говорим о G. O. A. T. (Greatest of all time, величайший игрок всех времен — прим. «СЭ»), — приводит Denver Post слова Мартино.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.

22&nbsp;июля. &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крус Асуль&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Лионель Месси. Гол Месси принес «Интер Майами» победу над «Крус Асуль»
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
Херардо Мартино
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