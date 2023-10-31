Масалитин объяснил, почему недоволен итогами голосования за «Золотой мяч»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал голосования, по которым был обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона стал аргентинский нападающий Лионель Месси.

«В какой-то степени я согласен с итоговым распределением мест. С учетом тех новых критериев, которые ввели при голосовании. Но определенное недовольство результаты вызывают. Например, норвежцу Холанну или поляку Левандовски сложно выиграть «Золотой мяч», поскольку их сборные не претендуют на высокие места на чемпионатах мира и Европы. Чемпионат мира уже прошнл, и Месси получил награду как его лучший игрок. Хотя есть вопросы к его третьему голу в финале, когда на поле выбежали зрители и запасные игроки. Много и других вопросов. Создантся впечатление, что «Золотой мяч» вручают по результатам работы какой-то команды имиджмэйкеров, которым необходимо, чтобы побеждал Месси или Роналду. А остальные выдающиеся футболисты как будто и не рассматриваются всерьез», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Для Месси этот «Золотой мяч» стал восьмым в карьере. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.