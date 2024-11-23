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Сегодня, 06:32

Маскерано может возглавить «Интер Майами»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер молодежной сборной Аргентины Хавьер Маскерано может возглавить «Интер Майами», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже согласовали контракт на три года. 40-летний аргентинец сменит Херардо Мартино после того, как команда вылетела из плей-офф МЛС, уступив «Атланте» в первом раунде.

Маскерано возглавляет молодежную сборную Аргентины с 2022 года. В качестве игрока полузащитник выступал за «Барселону» с 2010 по 2018 год, где играл вместе с форвардом Лионелем Месси.

Хавьер Маскерано
ФК Интер Майами

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