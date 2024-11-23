Сегодня, 06:32
Главный тренер молодежной сборной Аргентины Хавьер Маскерано может возглавить «Интер Майами», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, стороны уже согласовали контракт на три года. 40-летний аргентинец сменит Херардо Мартино после того, как команда вылетела из плей-офф МЛС, уступив «Атланте» в первом раунде.
Маскерано возглавляет молодежную сборную Аргентины с 2022 года. В качестве игрока полузащитник выступал за «Барселону» с 2010 по 2018 год, где играл вместе с форвардом Лионелем Месси.