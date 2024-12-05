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Маскерано: «Я сказал «Интер Майами», что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы с Месси не друзья»

Даниил Аршавский
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Новый главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прояснил игрокам «Интер Майами» свое отношение к бывшему товарищу по сборной Аргентины и форварду команды Лионелю Месси.

«Я сказал команде, что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Я сказал владельцу клуба Хорхе Масу, Месси и остальным игрокам, что ради работы не собираюсь рисковать отношениями, которые выстроил с ними за эти годы. Я не такой человек. Жизнь продолжается и за пределами футбола», — цитирует Маскерано Goal.

40-летний аргентинец возглавил «Интер Майами» 26 ноября, сменив Херардо Мартино на посту главного тренера команды. Ранее Маскерано играл в «Барселоне» и сборную Аргентины с нынешним нападающим команды из Майами Лионелем Месси.

Источник: Goal
Лионель Месси
Хавьер Маскерано
Футбол
ФК Интер Майами
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