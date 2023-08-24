Матч «Цинциннати» — «Интер Майами» можно будет смотреть со специальной камеры на Месси

Трансляция матча 1/2 финала Открытого кубка США «Цинциннати» — «Интер Майами» будет включать специальную опцию просмотра со «Звездной камеры» на втором экране, которая позволит сосредоточить внимание исключительно на игре Лионеля Месси на протяжении всей игры, сообщает The Athletic.

Матч «Цинциннати» — «Интер Майами» начнется в 2.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

Победитель сегодняшней встречи выйдет в финал Открытого кубка США, где сыграет с победителем матча «Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк».