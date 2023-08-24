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МЛС (MLS)

Сегодня, 00:52

Матч «Цинциннати» — «Интер Майами» можно будет смотреть со специальной камеры на Месси

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
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Трансляция матча 1/2 финала Открытого кубка США «Цинциннати» — «Интер Майами» будет включать специальную опцию просмотра со «Звездной камеры» на втором экране, которая позволит сосредоточить внимание исключительно на игре Лионеля Месси на протяжении всей игры, сообщает The Athletic.

Матч «Цинциннати» — «Интер Майами» начнется в 2.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

Победитель сегодняшней встречи выйдет в финал Открытого кубка США, где сыграет с победителем матча «Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк».

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Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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