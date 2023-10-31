Мбаппе считает, что Месси заслужил награду лучшему игроку мира

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поздравил форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

«Лео, поздравляю с этой наградой! Ты заслуживаешь этого», — написал футболист в своих соцсетях.

Мбаппе и Месси вместе выступали за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Летом аргентинский футболист перешел из французской команды в «Интер Майами».

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз. Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.