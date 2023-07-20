Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 14:50

Месси будет капитаном «Интер Майами»

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами», сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

По данным источника, после первой тренировки с командой Месси и Серхио Бускетс задержались на поле, чтобы поработать с молодыми игроками и дать им советы.

Месси и Бускетс заключили с «Интер Майами» контракт до 2025 года. Сообщалось, что 36-летний аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Месси намерен дебютировать за команду в матче Кубка лиг против «Крус Асуль», который состоится в пятницу, 21 июля.

Ранее главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что у Месси есть такое же желание играть, как и раньше, «однако оно уже на другом уровне». Мартино возглавил команду 28 июня. Ранее он тренировал Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».

Лионель Месси. Когда Месси дебютирует за «Интер Майами» и где смотреть трансляцию онлайн
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
0
Читайте также
«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов после поражения от фарерского клуба
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Полиция нашла подростка, убившего сверстника и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы
Песков прокомментировал заявление МО о судах в Черном море
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Главный тренер «Интер Майами» Мартино оценил настрой Месси на игру
МЛС: где и как смотреть трансляции матчей в России
Бекхэм считает, что презентацию Месси в «Интер Майами» посмотрела почти половина населения Земли
МЛС: участники и формат турнира, Месси и звезды клубов, календарь матчей
Месси провел первую тренировку в составе «Интер Майами»
Когда Месси дебютирует за «Интер Майами» и где смотреть трансляцию онлайн
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Интер Майами» Мартино оценил настрой Месси на игру