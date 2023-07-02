Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 16:28

Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, сколько будет получать нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

«Месси может превратить МЛС в одну из двух или трех крупнейших лиг в мире. Думаю, что он хочет оставить свой след, и он сможет сделать это и за пределами футбола. Когда он завершит карьеру, у него будет доля в клубe», — цитирует Маса Marca со ссылкой на El Pais Маса.

Он заявил, что по контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год.

Американский клуб собирается извлечь максимальную прибыль от перехода звездных игроков.

Сообщается, что все билеты на презентацию футболистов уже раскуплены. Руководство стадиона проводят работы по расширению мест на домашней арене.

Источник: https://elpais.com/deportes/2023-07-02/jorge-mas-dueno-del-inter-miami-messi-puede-convertir-la-mls-en-una-de-las-mejores-ligas-del-mundo.html
Лионель Месси
ФК Интер Майами
0
Читайте также
Свентек оценила позицию организаторов Уимблдона по допуску российских теннисистов
Российский вратарь Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на 66 миллионов долларов
Newsweek рассказал об известной России слабости ВСУ
Бабушка показавшей сигнал о помощи девочки рассказала об отношении матери к детям
Эксперт предсказал климатическую миграцию трети населения Земли
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Интер Майами» Мартино: «Вся Америка говорит о Месси, он сделает МЛС лучше»

Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси