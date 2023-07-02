Месси будет получать до 60 миллионов долларов в год в «Интер Майами»

Сегодня, 16:28
Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал, сколько будет получать нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
«Месси может превратить МЛС в одну из двух или трех крупнейших лиг в мире. Думаю, что он хочет оставить свой след, и он сможет сделать это и за пределами футбола. Когда он завершит карьеру, у него будет доля в клубe», — цитирует Маса Marca со ссылкой на El Pais Маса.
Он заявил, что по контракту Месси будет зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год.
Американский клуб собирается извлечь максимальную прибыль от перехода звездных игроков.
Сообщается, что все билеты на презентацию футболистов уже раскуплены. Руководство стадиона проводят работы по расширению мест на домашней арене.