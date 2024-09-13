Месси готов сыграть за «Интер Майами» в следующем матче, аргентинец не выходил на поле с июля

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающий команды Лионель Месси восстановился от травмы голеностопа и готов сыграть в ближайшем матче.

«С ним все в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Он готовится к этой игре. После тренировки будет определена стратегия для Месси, но он доступен. У нас в команде снова будет лучший футболист мира, поэтому мы рады», — приводит слова Мартино ESPN.

15 июля Месси получил травму связок голеностопа во время финального матча Кубка Америки-2024 с Колумбией (1:0) и после этого не выходил на поле.

В ночь на 15 сентября «Интер Майами» дома сыграет против «Филадельфии» в чемпионате МЛС.