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Месси готов сыграть за «Интер Майами» в следующем матче, аргентинец не выходил на поле с июля

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Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что нападающий команды Лионель Месси восстановился от травмы голеностопа и готов сыграть в ближайшем матче.

«С ним все в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Он готовится к этой игре. После тренировки будет определена стратегия для Месси, но он доступен. У нас в команде снова будет лучший футболист мира, поэтому мы рады», — приводит слова Мартино ESPN.

15 июля Месси получил травму связок голеностопа во время финального матча Кубка Америки-2024 с Колумбией (1:0) и после этого не выходил на поле.

В ночь на 15 сентября «Интер Майами» дома сыграет против «Филадельфии» в чемпионате МЛС.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами

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