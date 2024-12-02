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Сегодня, 19:57

Месси и Роналду претендуют на попадание в символическую сборную года по версии FIFPro

Алина Савинова
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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) объявила претендентов на попадание в символическую сборную года.

Всего в список вошли 26 футболистов. Номинанты были определены путем голосования игроков. Среди них — аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, а также португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Список претендентов на попадание в сборную года:

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Мануэль Нойер («Бавария»);

Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джереми Фримпонг («Байер»), Вильям Салиба («Арсенал»).

Полузащитники: Джуд Беллингем, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде (все — «Реал»), Фил Фоден, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»).

Нападающие: Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Лионель Месси («Интер Майами»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Коул Палмер («Челси»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Состав символической сборной 2024 года будет назван 9 декабря.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
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