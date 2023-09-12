Месси купил особняк недалеко от Майами стоимостью более 10 миллионов евро

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси купил особняк в США более чем за 10 миллионов евро, сообщает RMC Sport. Дом расположен в Форт-Лодердейле — курортном городе на восточном побережье южной Флориды.

В особняке восемь спален общей площадью 976 квадратных метров, на территории есть бассейн, тренажерный зал и спа-центр, а также два пирса.

Особняк Месси расположен близко к тренировочному центру и стадиону клуба.

36-летний аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» в летнее трансферное окно.