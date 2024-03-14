Месси может пропустить следующий матч «Интер Майами» в МЛС из-за травмы

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино сообщил, что форвард Лионель Месси может пропустить следующий матч в МЛС из-за травмы.

«У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Полагаю, на субботний матч он будет недоступен», — цитирует Мартино Goal.

В ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла» (3:1) Месси отметился голом и отдал голевую передачу. Форвард был заменен в начале второго тайма.

16 марта «Интер Майами» сыграет с «Ди Си Юнайтед». Начало — в 21.00 мск.