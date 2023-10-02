Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле

Сегодня, 06:35
Стало известно, когда нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сможет вернуться на поле после возвращения.
Как сообщает журналист Гастон Эдуль, Месси точно не сыграет за команду 5 октября против «Чикаго Файр». Ожидается, что аргентинец выйдет на поле 8 октября в матче с «Цинциннати».
Месси из-за поврежения пропустил три последних игры «Интер Майами», в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).
«Интер Майами» с 33 очками занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС.