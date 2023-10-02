Стало известно, когда Месси сможет вернуться на поле

Стало известно, когда нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сможет вернуться на поле после возвращения.

Как сообщает журналист Гастон Эдуль, Месси точно не сыграет за команду 5 октября против «Чикаго Файр». Ожидается, что аргентинец выйдет на поле 8 октября в матче с «Цинциннати».

Месси из-за поврежения пропустил три последних игры «Интер Майами», в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Интер Майами» с 33 очками занимает 13-е место в Восточной конференции МЛС.