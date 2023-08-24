Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 01:28

Месси начнет матч 1/2 финала Открытого кубка США в стартовом составе «Интер Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Цинциннати» и «Интер Майами» объявили составы на матч 1/2 финала Открытого кубка США. Игра пройдет на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

Нападающий «цаплей» Лионель Месси начнет встречу в стартовом составе с капитанской повязкой. Также в старте команды выйдут другие экс-звезды «Барселоны» Серхио Бускетс и Жорди Альба.

«Цинциннати»: Канн, Хагглунд, Миазга, Мерфи, Ариас, Нвободо, Морено, Барреал, Акоста, Бупендза, Васкес.

«Интер Майами»: Каллендер, Йедлин, Кривцов, Миллер, Альба, Жан Мота, Бускетс, Авилес, Месси, Кампана, Гомес.

Матч начнется в 2.00 по московскому времени. Победитель выйдет в финал, где сыграет с победителем встречи «Хьюстон Динамо» — «Реал Солт-Лейк».

Лионель Месси. Матч «Цинциннати» — «Интер Майами» можно будет смотреть со специальной камеры на Месси
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч «Цинциннати» — «Интер Майами» можно будет смотреть со специальной камеры на Месси