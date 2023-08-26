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МЛС (MLS)

Сегодня, 08:55

Месси нанял себе личного телохранителя, который бегает по кромке поля во время его матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси нанял себе личного телохранителя, сообщает Daily Mail.

По информации источника, телохранителя выбрал совладелец клуба Дэвид Бекхэм. Охранником аргентинца стал бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА. Отмечается, что Чуэко бегает по кромке поля во время матчей, чтобы оградить Месси от любых контактов.

36-летний аргентинец присоединился к клубу МЛС этим летом. Он сыграл в 8 матчах, забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

Следующий матч «Интер Майами» проведет в воскресенье, 27 августа. В рамках регулярного чемпионата МЛС «цапли» сыграют с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-12440487/Lionel-Messis-bodyguard-races-pitch-celebrations-insane-minute-assist-rescues-Inter-Miami-Open-Cup-elimination.html
Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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