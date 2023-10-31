Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 15:48

Месси — о противостоянии с Роналду: «Это была грандиозная битва»

Алина Савинова
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о соперничестве с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Это была грандиозная битва. Думаю, что нашим соперничеством мы принесли друг другу пользу, потому что мы оба очень любим конкурировать. Он также всегда хотел побеждать. Это была очень красивая история для нас и для любителей футбола. То, что мы сделали за это время, очень ценно. Как говорится, легко попасть на вершину, но трудно удержаться на ней. Мы оставались на вершине 10 или 15 лет. Было очень трудно оставаться на этом уровне, и я думаю, что это станет прекрасным воспоминанием для всех, кто следит за футболом», — сказал аргентинец в интервью L'Equipe.

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ему вручили награду 30 октября в парижском музыкальном театре Шатле. Ранее аргентинский футболист признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. На протяжении сезона-2021/22 и сезона-22/23 он выступал за «ПСЖ». Летом Месси перешел из французской команды в «Интер Майами».

38-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии на 2,5 года.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Обсудить
Читайте также
Овечкин с женой нарядился в костюмы древнеегипетских царей
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Хиляль» — «Аль-Шабаб»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко считает, что Холанн заслужил «Золотой мяч»

Масалитин объяснил, почему недоволен итогами голосования за «Золотой мяч»