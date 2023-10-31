Месси — о противостоянии с Роналду: «Это была грандиозная битва»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о соперничестве с португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Это была грандиозная битва. Думаю, что нашим соперничеством мы принесли друг другу пользу, потому что мы оба очень любим конкурировать. Он также всегда хотел побеждать. Это была очень красивая история для нас и для любителей футбола. То, что мы сделали за это время, очень ценно. Как говорится, легко попасть на вершину, но трудно удержаться на ней. Мы оставались на вершине 10 или 15 лет. Было очень трудно оставаться на этом уровне, и я думаю, что это станет прекрасным воспоминанием для всех, кто следит за футболом», — сказал аргентинец в интервью L'Equipe.

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ему вручили награду 30 октября в парижском музыкальном театре Шатле. Ранее аргентинский футболист признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. На протяжении сезона-2021/22 и сезона-22/23 он выступал за «ПСЖ». Летом Месси перешел из французской команды в «Интер Майами».

38-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций. В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии на 2,5 года.