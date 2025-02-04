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Сегодня, 10:34

Месси назвал Роналдо лучшим футболистом, которого он когда-либо видел

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кого считает лучшим футболистом из тех, кого он когда-либо видел.

«Роналдо был феноменом. Из всех игроков, которых я видел, он был для меня лучшим. Удивительный футболист, с какой стороны на него ни посмотри», — приводит слова Месси Sport Bible.

Роналдо завершил карьеру в 2011 году. Бразилец выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Форвард дважды становился обладателем «Золотого мяча» — в 1997 и 2002 году.

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Лионель Месси
Роналдо
Футбол
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